EPS-95 Pension Hike: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯೇ ಇಪಿಎಸ್-95. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಂಧಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,500 ₹7,500ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ನವೀಕರಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.