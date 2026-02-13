English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ಇಪಿಎಸ್-95 ₹9000 ಪಿಂಚಣಿ... ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO EPS Pension:  ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ  'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹9000 ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.   

1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹9,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 47.04 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 82,11,182 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 47,04,270 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹9,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು 'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಮೂಲ ನಿಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗಿನ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1952 ರ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಮತ್ತು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆಯಾ ನಿಧಿಗಳ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1995 ರ ಇಪಿಎಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತೆ, ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಪಿಎಸ್‌ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

