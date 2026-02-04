English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್:‌ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್:‌ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPFO Pension Hike: ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಪಿಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಡೆಗೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. 
1 /6

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1000 ದಿಂದ ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪಿಎಫ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

2 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1000 ದಿಂದ ₹7500ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

3 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಮೇಧಾ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.   

4 /6

2025 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು.  

5 /6

ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, 1995, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯು ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ: ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೇತನದ 8.33% ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ವರೆಗಿನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 1.16% ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 /6

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,000 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ 1.16% ವೇತನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

EPFO pension EPFO EPS 95 Pension Hike Pension Hike EPS 95 Pension EPS Pension hike ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿ ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Next Gallery

ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಣವೋ ಹಣ