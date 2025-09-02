ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.