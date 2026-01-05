ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPS 95 Pension Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಪಿಎಸ್-95 ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹5000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ₹7500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಮನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಸಂಘಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹5,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.