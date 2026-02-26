English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ಹಳೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ.. EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ಹಳೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ.. EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

EPFO Pension: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಹಳೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, 8.33% ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹15,000. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ಮೊದಲು, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಳೆಯ  ನಿಯಮವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್‌ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

EPFO pension Epfo Higher Pension EPFO Latest News EPFO News OLD PENSION SCHEME EPFO Higher pension pension EPF ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ

