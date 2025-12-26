EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ UAN (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ UAN ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ UAN ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇದು EPFO ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.
ಯುಎಎನ್ ಶಾಶ್ವತ 12-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಯುಎಎನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಂಚಯವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಳೆಯ ಯುಎಎನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ UAN ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ PF ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹು UAN ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ UAN ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು EPFO ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. KYC ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, UAN ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. EPFO ನ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು One Member One EPF ಖಾತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ UAN ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹು UAN ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.