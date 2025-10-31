EPFO Pension Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
EPFO Pension Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹7,500ರಿಂದ ₹15,000ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು 58ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರು 50ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಲಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದೀಗ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದಿನ 60 ತಿಂಗಳು (5 ವರ್ಶ೦ ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.