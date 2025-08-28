ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ!ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ EPFO

ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ಬಹು ದೊಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು EPFO ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಂತವು 2025 ರ EPFO ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ EPFO ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. EPFO ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಧಾರ್-UAN ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ (PF) ಗೃಹ ಸಾಲ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.