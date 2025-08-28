English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ!ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ EPFO

ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ಬಹು ದೊಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ​​ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 

ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬ  ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಈ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು EPFO ​​ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಹಂತವು 2025 ರ EPFO ​​ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ EPFO ​​ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. EPFO  ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಧಾರ್-UAN ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ (PF) ಗೃಹ ಸಾಲ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

