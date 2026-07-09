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EPFO: ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ.. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರಿದ್ಯಾ ಹಣ? ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 09, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:22 AM IST

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ.

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Image Credit: AI (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

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ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 

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ಉಮಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಉಮಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸರ್ವಿಸ್‌ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ಯೋ/ಇಲ್ಲವೋ ಎಮದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

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ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ, ಪಾಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

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ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ EPFOHO UAN KAN ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 7738299899 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

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ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ನಿಂದ 9966044425 ನಂಬರ್‌ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ನೀಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಿದೆ, ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

TAGS:
EPFO Interest Credit
EPFO PF Interest
EPFO PF Interest Credit
EPFO
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PF
How to check EPFO PF Balance

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