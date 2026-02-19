ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್‌!

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇರುವ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಂದಾದಾರರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 8.25 ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದ್ದರೆ, 41,250 ರೂ.ಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರುಬಡ್ಡಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವಲ್ಲದೆ, ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತಾಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸದ್ಯ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.