EPFO: ಫಾರ್ಮ್‌ 15G, 15H ಬದಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ 121ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: Apr 29, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Apr 29, 2026, 07:30 AM IST

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TDS) ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್‌ 121ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಸರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TDS) ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ 15G ಮತ್ತು 15H ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ, ಏಕೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ 121 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ 121 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ (TDS) ವಿನಾಯಿತಿ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಅನುಸರಣೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಟಿಡಿಎಸ್‌ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 15G ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಫಾರ್ಮ್ 15H ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಫಾರ್ಮ್ 121 ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್/ಏಕೀಕೃತ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.   

"1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 2025 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ... ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ 15G ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 15H ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 121 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಏಕೀಕೃತ ಲಿಖಿತ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫಾರ್ಮ್ 121 ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಆದಾಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಫಾರ್ಮ್ 121 50,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ (ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ) ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ, ಅರ್ಹ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 121 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು  ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

Tags:
EPFO
EPFO Form 15G
EPFO Form 15H
EPFO Form 121
Income Tax Act
TDS
TDS Exemption
EPF TDS Exemption
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ

