EPFO ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಈ 5 ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

EPFO Update: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಕೂಡ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಕೇವಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಡುವ ಹಣವಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನವೂ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಂತಹ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ...
ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪಿಂಚಣಿ (ಇಪಿಎಸ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಲ ಎಂದರೆ ಉಚಿತ ಜೀವ ವಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಠೇವಣಿ-ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಮೆ (ಇಡಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ₹ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದಲ್ಲೇ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 'ಮುಂಗಡ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.