ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಂದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಣವು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ EPFO 3.0 ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಲು 2-3 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬ್ಯಾಂಕಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ಈಗ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
PF ಖಾತೆಯನ್ನು PhonePe, Google Pay ಮತ್ತು Paytm ನಂತಹ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಬಹುತೇಕ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು 1500 ರಿಂದ 2000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10–11 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.