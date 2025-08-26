EPFO 3.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ

EPFO Big Change: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'EPFO 3.0' ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದರರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದರ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS), ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ದೇಶದ ಮೂರು ಘಟಾನುಗಟಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
EPFO 3.0ನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
EPFO 3.0ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ ತಾವು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
EPFO 3.0 ವೇಗದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.