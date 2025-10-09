English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PF ನೌಕರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ EPFO ಅಸ್ತು : ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ

ಇದೀಗ PF ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಸ್ತು ಎನ್ನಲಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.  
1 /7

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು UPS ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗಿನಿಂದ, PF ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

2 /7

ಇದೀಗ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಸ್ತು ಎನ್ನಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಭೆ  ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 

3 /7

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ  ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವುದು.  

4 /7

 ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,000 ರೂ. ಯಿಂದ  2,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಇದೆ.  

5 /7

 ನಾಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು.   

6 /7

ಇನ್ನು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿ  ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

7 /7

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

pension Pension Hike EPS Pension EPS Pesnion hike EPFO

Next Gallery

ಮನುಷ್ಯನ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾವಿನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸರ್ಪದ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು