  • EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ

EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ

EPS 95 Pension Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಮಹತ್ವದ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ದ ಮಹತ್ವದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಡೆಗೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎನ್‌ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ ಸಂಸದ ಎನ್‌ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್, ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಸಂಸದ ಎನ್‌ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಪಿಂಚಣಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 

ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ "1.16% ಕೊಡುಗೆ"ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾಸಿಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

