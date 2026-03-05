English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO New Mobile App: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
1 /6

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (EPFO) ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಕುರಿತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2 /6

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.  

4 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನವೀಕರಣಗಳಂತಹ ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ UAN ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

6 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಹ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.   Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

EPFO EPFO News EPFO app epfo mobile app EPFO app services EPFO app features EPFO withdrawal app PF withdrawal app ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ

