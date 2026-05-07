Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 07, 2026, 10:27 AM IST|Updated: May 07, 2026, 10:27 AM IST

EPFO New Rules: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಬದಲಾದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಲೀಸಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು? ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್‌ ಸಾರಿ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಾಗಿ. 

* ಶಿಕ್ಷಣ: ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು * ಮದುವೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ: ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು * ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ: ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು (ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು)  * ಮನೆ: ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.  

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ  75% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 100% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ TDS (ತೆರಿಗೆ) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

