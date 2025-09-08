EPFO New Rules: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತವರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯು ₹1,000 ರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹7,500 ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದು ₹9,000ದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಹ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ.