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EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮ ಬದಲು: EPF ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಸರಳ.. EPS ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

Written ByYashaswini V
Published: Aug 19, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:40 AM IST

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 2026ರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ ಬದಲು

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 13 ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ 2026

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ,  ಜೂನ್ 29, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು 2026ರ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹಳೆಯ 1952 ರ ನಿಯಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತದ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, 25% ಅನ್ನು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

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ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?

ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.   

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ಇಪಿಎಸ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 12 ತಿಂಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, EPS ಮೊತ್ತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

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