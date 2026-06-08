EPFO PF Withdrawal Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಯಾರು? ಯಾವಾಗ? 100% ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 100% ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ "ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ" ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ "ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ" 100% ವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಪ್ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅವರು "ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳ" ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕಾರಣವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನುಮೋದಿತ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? 15 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು: ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. * ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಿಎಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ, 'ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೀಗಮುದ್ರೆ/ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಸದಸ್ಯರು ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು." "ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತದ 75% ಅನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು; ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2025 ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.