  • EPFO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಣ

EPFO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಣ

EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ಇನ್ಮುಂದರೆ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿಯೇ ಅವರ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. 
 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರು ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆಟೋ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.   

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂಪಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕು.  * ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.  * ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.  * ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಪಿಎಫ್‌ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000 ವರೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.   Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

