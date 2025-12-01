ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

EPFO pension rules: ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈಗ EPFO ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, 7,500 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ - ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. 7,500. ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ - ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಮಯ - ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಯಾರಾದರೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು. 7,500, ನೌಕರರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮದುವೆಗಳಂತಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ -ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ 'ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ (ಫಾರ್ಮ್ 31, 19, 10C) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 'ಪರಿಶೀಲಿಸು' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ 'ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.