EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್‌ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

EPFO Update: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರನ್ವಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹52,000 ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹52,000 ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತ? ಏನಿದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹52,000 ವರೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹6,00,000 ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ₹49,500 ರಿಂದ ₹52,000 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. * ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹41,000 ದಿಂದ ₹43,000 ದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. * ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹8,250 ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.