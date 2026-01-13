EPF ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ Whatsappನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್

EPFO WhatsApp News: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು WhatsApp ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾಕು, EPF ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ.
ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೆಯೇಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರವು WhatsAppನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ EPF ಖಾತೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ (PF) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ (PF) ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (PF) ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 138 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 138 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಇರುವ ಕಚೇರಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ www.epfindia.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ ಸೇವೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ಕೋಡ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿಳಾಸ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.