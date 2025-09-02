EPFO News: ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಡಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯುಎಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಐಎನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಯುಎಎನ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗ್ಲೌ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆ ವಿವರವನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇವಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.