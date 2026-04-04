EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

PF Interest Hike News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 8.25% ಇದ್ದ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ 10% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇತನ ವರ್ಗದವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನೌಕರನ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ.8.15 ರಿಂದ ಶೇ.8.25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (ವಿಜಯ್ ವಸಂತ್) ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೇ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.