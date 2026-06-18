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EPFO: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jun 18, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:35 PM IST

EPFO News: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

EPFO News: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಏಕೆ ಇನ್ನೂ ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಖಾತೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿ ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಸಿಬಿಟಿ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ.  

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ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ

ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಸಹ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ತಡವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

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ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ

ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯು ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇ-ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಉಮಾಂಗ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೋ/ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.  

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
EPFO interest rate
EPFO News
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pf account interest rate
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