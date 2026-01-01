EPFO ನೀಡುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ʼಏಳುʼ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ.. ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

EPFO 7 types of Pension: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ʼಏಳುʼ ಬಗೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಾವು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು Early Pension ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಂದಾದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತವರ ಸಂಗಾತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಂತಹ ಚಂದಾದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂಟಿ (ಮದುವೆಯಾಗದ) ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ (ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ