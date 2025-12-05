EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!

EPFO Pension 2025: ಹೊಸ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು? ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಲಾಭ? 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ನಿವೃತ್ತಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವಸತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
15 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತಗಳು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ನಮ್ಯತೆ ಸೇರಿವೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ನಿಯಮಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ EPFO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಲು, ಸ್ಥಿರ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸುಗಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ 1/70ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ 10/70 ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.