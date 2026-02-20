English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಪಿಂಚಣಿ‌ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

EPFO Pension Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ದ 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್-‌95 (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000  ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. EPS-95 ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು  ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇತರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆಯೇ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದಾರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ  ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

