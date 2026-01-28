English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

EPS Pension: ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ... ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ... ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. 
ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವೇತನದಂತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿವಾಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು? 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ EPFO ​​ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ EPS ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   >> ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ x ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) /70  >> ಪಿಂಚಣಿ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಸರಾಸರಿ (ಗರಿಷ್ಠ 15,000 ರೂ.)  >> ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವೆ: ಇಪಿಎಸ್ ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ.   

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೌಕರನ ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನವು 15,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವಾವಧಿ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (15,000 x 10)/70 = 2,143 ರೂ.. ಎಂದರೆ ಆತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 2,143 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸೇವಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರಲಿದೆ.   

EPFO pension employees EMPLOYEES PROVIDENT FUND EPFO EPS EPFO Pension News EPS Pension pension EPS 95 EPS 95 Pension

