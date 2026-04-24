EPFO Mulls New Pension Scheme: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರನ್ವಯ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. EPFO 'ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್' ಜಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನೀತಿ? ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ (Pension) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (New Pension Scheme) ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯು ಯೋಜನಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಎಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜನವರಿ 18ರಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋ-ರಾಟಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿ ಸೂರಜಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನೀಡದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾಸಿಕ ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವೆಂದರೆ * ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹3,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. * ಇಪಿಎಫ್ಒ "ಪ್ರೊ-ರಾಟಾ" (ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. * ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.