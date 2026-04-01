EPFO Misconceptions: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು, ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕುರಿತ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣವು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಇಪಿಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೊದಲ ಗೊಂದಲ ಇಪಿಎಫ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 60 ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 58. ಇಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು 58 ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು 58ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಂದರೆ 61 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 58ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಧಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಅವರು 58 ವರ್ಷವಾಗುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು 57 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರ ನಡುವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತರವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು (NCP) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಪಿಸಿ ಸೇವೆಯು "ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು" ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ EPF ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೇ ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೋ/ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 58ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.