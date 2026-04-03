EPFO Pension Rules: ವೇತನ ಮಿತಿ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್

EPFO Pension Rules: ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ? ಇಪಿಎಫ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಮಹತ್ವದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವು ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. 

ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಸಂಸದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 30) ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ₹15,000 ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ನೌಕರರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 8.33% ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗಿನ ವೇತನದ 1.16% ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಮಿತಿಯು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) / 70. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, "ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ" ಎಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಂಬಳದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು "ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ" ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

EPFO Pension Rules EPS Pension hike Pension Hike Wage Ceiling EPFO News Pension News EPFO pension

Lucky zodiac signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ