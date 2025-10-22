EPFO Pension Rules: ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್, ಪಾರದರ್ಶಕವನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
EPS Pension Rules Change: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಇಪಿಎಫ್ (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ) ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇವಲ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಐದು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿs ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ(36 ತಿಂಗಳು) ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಇತ್ತು.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತದೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಸಿಪಿಪಿಎಸ್) ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಿಪಿಒ (ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶ)ವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಮುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ನೈಜವಾದ / ಅಧಿಕ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ"ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರ, ಕೊಡುಗೆ ದರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.