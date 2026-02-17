English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Private Employee Pension: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (EPS) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  

ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.  

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿನ 8.33% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.  

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಡಿತವಿರುತ್ತದೆ.  

ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.  

