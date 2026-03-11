Minimum EPFO Pension: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ 1,000 ರೂ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.1,000 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ರೂ.1,000 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೂ.7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.1,171 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಿಂಚಣಿ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4, 2022 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.