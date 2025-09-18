EPFO: ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರೇ... ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ... ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

EPFO: ನೌಕರರು ಜೀವನವಿಡೀ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಣ ಕೇವಲ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪಿಎಫ್ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಂದರೇನು? ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ವೇತನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿದು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ/ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
EPF: EPF ಎಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. EPS: EPS- ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. EDLI: EDLI ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿದು ಕೂಡಿಡುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ/ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಕುಟುಂಬವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಐಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ನಾಮಿನಿ ಇರುವುದು ಬಲವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
1952 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು/ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆ/ಕುಟುಂಬ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮ EDLI ಯೋಜನೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರು ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. * ಖಾತೆದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾಮಿನಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. * ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.