  EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!

EPFO Pf Transfer Retirement Savings: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.  
ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ದೊರೆತಾಗ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೌಕರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸದಸ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ.  ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೆಂದರೆ... 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆತರೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. 

