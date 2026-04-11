EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO News: ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕಾಡುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ವರ್ಗಾವಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ನಿಯಮವೇನು? ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬಿತ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅನುಮೋದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬ, ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಬಳಸಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. 1) ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2) ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು (ಉದ್ಯೋಗದಾತ) ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು. 3) ನಂತರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಯಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. * ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಿಸಿರಬೇಕು. * ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. * ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಆರ್ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ) ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕು.
ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಬೇಗ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.