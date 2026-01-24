English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?

EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?

PF Withdrawal Rules: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಭಾರತೀಯನು PF ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೌಕರರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು 13 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಪಿಎಫ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.  

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ, ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.  

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೌಕರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.  

