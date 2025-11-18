ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

EPFO EPS 95 Pension: ಇಪಿಎಸ್-95 ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (CPPS) ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಖಾತೆದಾರರು ಆಧಾರ್, ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಯುಎಎನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿರಬೇಕು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯುಎಎನ್ ರಚನೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (FAT)ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್-ಯುಎಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಿಪಿಒ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.