EPFO Rules: ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆಯೇ ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರಿದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಪಿಂಚಣಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ (ಇಪಿಎಫ್) ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 1952 ರ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದಾರೆ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದ ಹೊರತು, ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಹೊರತು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ 12% ಕಡಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಪಾವತಿಸುವ 12% ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ, 8.33%: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ, 3.67%: ಇದು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗದ ಹೊರತು ಪಿಂಚಣಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.