EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು UPI, ATM ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏ. 1ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮ

EPFO 3.0: ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಒಂದು ಪ್ರಮುಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಇನ್ಮುಂದೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು, ಯುಪಿಐ ಪ್ರವೇಶ, ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಹಾಗೂ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ, ಕಂಪನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಕೋರ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶಯಲಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.