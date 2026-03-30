EPFO Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಆತುರದಲ್ಲಿ , ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಪಿಎಫ್ (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು / ಅವಳು ತನ್ನ PF ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು 'ಸಕ್ರಿಯ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. * ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. * ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.