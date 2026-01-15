English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

EPFO rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ. 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಆಪತ್ಭಾಂದವ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ? ಅಥವಾ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಇದು ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ.  

ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಪಿಎಫ್‌ ಠೇವಣಿ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.  

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಹಣಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವರು 58 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.  

ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ.

ಪಿಎಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೂಡಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

