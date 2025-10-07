English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO Rules: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ?

EPFO Rules: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. 
ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರ ವೇತನದ ನಿಗದಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಗಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ಕೂಡ ಈ ಖಾತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 58ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ) ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 61ನೇ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದರೆ ಖಾತೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

