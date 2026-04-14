ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ʼಐದುʼ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದಾರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ, 25% ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 13 ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ೧) ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ೨) ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದಂತಹ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ೩) ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ 75% ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.